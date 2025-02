Juve, Albanese: “Motta sotto pressione come Allegri: alla fine contano i risultati”

Intervenuto su Sportitalia il giornalista Giovanni Albanese ha analizzato il momento di forma della squadra di Thiago Motta

Thiago Motta sarebbe dovuto essere secondo alcuni la soluzione a tutti i problemi della Juve, la cura che serviva alla Vecchia Signora. La realtà dei fatti racconta però una storia ben diversa. Tra infortuni e prestazioni deludenti i bianconeri si ritrovano ben distanti dal primo posto, in piena lotta per il quarto posto in classifica e la qualificazione alla prossima Champions League. Il cambiamento nel modo di giocare è stato minimo e solo l’arrivo di Kolo Muani sembra aver dato nuove energie a una manovra altrimenti triste e spenta. La rivoluzione che tanto si auspicava non c’è ancora stata.

Juve, le parole di Albanese

Intervenuto su Sportitalia il giornalista Giovanni Albanese ha detto: "Quando la Juve aveva tanti campioni, la squadra vinceva più facilmente e Max la faceva giocare meglio di quando si è ritrovato a gestire una rosa senza stelle. A quel punto, mentre tentava di far comprendere cosa fosse cambiato alla Juve nel profondo, ha provato a trovare comunque una strada per giungere al risultato minimo. Cosa che oggi si ritrova a fare Thiago Motta, che si ritrova a gestire le stesse pressioni ed esigenze di un club che – in fin dei conti – viene percepito soprattutto attraverso ai risultati. (P.S. – Guardiola è passato dallo spazio come centravanti a Haaland: è tutto vero!)".