Juventus Next Gen, il tabellino della partita con l’Entella

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sui bianconeri della Next Gen. Ecco il comunicato: "La Juventus Next Gen supera 2-0 la Virtus Entella nel recupero della 33ª giornata di Serie C e ottiene la sua seconda vittoria consecutiva nel giro di quattro giorni, dopo quella di misura sul campo dell'Arezzo. Di seguito il tabellino del match. IL TABELLINO JUVENTUS NEXT GEN 2-0 Serie C NOW - Girone B - Recupero 33ª giornata Stadio "Giuseppe Moccagatta" - Alessandria Marcatori: 42' pt Damiani (J), 36' st Guerra (J). Juventus Next Gen: Daffara, Savona, Stramaccioni (cap.), Hasa, Nonge (22' st Salifou), Comenencia (22' st Rouhi), Guerra (37' st Cerri), Damiani (42' st Palumbo), Stivanello, Turicchia, Sekulov (37' st Anghelè). A disposizione: Scaglia, Fuscaldo, Pedro Felipe, Mulazzi, Iocolano, Mancini, Perotti, Bonetti. Allenatore: Massimo Brambilla. Virtus Entella: De Lucia, Bonini, Tomaselli (15' st Giovannini), Zappella, Corbari (cap.)(1' st Siatounis), Manzi, Lipani (36' st Faggi), Petermann, Di Mario (31' st Garattoni), Portanova, Montevago (1' st Santini). A disposizione: Paroni, Siaulys, Cecchini Müller, Vianni, Valori, Sadiki, Djabi Embalo, Ghio, Parodi. Allenatore: Fabio Gallo. Arbitro: Leonardo Mastrodomenico di Matera (Assistenti: Matteo Paggiola di Legnago, Gilberto Laghezza di Mestre. IV Ufficiale: Alfredo Iannello di Messina). Ammoniti: 18' pt Comenencia (J), 44' pt Guerra (J), 29' st Stramaccioni (J). Prossimo impegno: Serie C NOW - Girone B - 35ª giornata Juventus Next Gen - Cesena Stadio "Giuseppe Moccagatta" - Alessandria Domenica 7 aprile - ore 16:15".