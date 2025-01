Juventus Next Gen, il tabellino della partita con la Casertana

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche del tabellino dell'ultimo match.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: “TABELLINO | JUVENTUS NEXT GEN – CASERTANA 1-0 Serie C NOW – Girone C – 21ª giornata Stadio Pozzo – La Marmora – Biella Marcatori: 36’ st. Guerra (J). Juventus Next Gen: Daffara; Afena-Gyan, Macca, Comenencia, Mulazzi; Guerra (cap.), Palumbo (29’ st. Owusu), Scaglia, Gil Puche; Puczka, Faticanti. A disposizione: Radu, Cat Berro, Poli, Amaradio, Ledonne, Da Graca, Citi, Turco, Peeters, Papadopoulos, Silva Semedo. Allenatore: Massimo Brambilla. Casertana: Zanellati; Kontek, Heinz, Carretta (cap.), Damian (42’ st. Iuliano), Deli (18’ st. Proia), Collodel (33’ st. Bakayoko), Paglino (42’ st. Capasso), Falasca, Gatti, Vano. A disposizione: Pareiko, Vilardi, Fabbri, Salomaa, Bacchetti, Matese, Bianchi, Rocca. Allenatore: Manuel Iori. Ammoniti: 45’ pt. Vano (C), 23’ st. Palumbo (J), 25’ st. Paglino (C), 38’ st. Macca (J), 48’ st. Faticanti (J), 48’ st. Capasso (C), 48’ st. Carretta (C). Arbitro: Giorgio Bozzetto (Bergamo) Assistenti: Stefania Genoveffa Signorelli (Paola), Marco Munitello (Gradisca d’Isonzo) IV Ufficiale: Michele Pasculli (Como)”.

I prossimi impegni della Next Gen

“Prossimo impegno: Serie C NOW – Girone C – 22a giornata Catania – Juventus Stadio Angelo Massimino – Catania Domenica 12 gennaio – ore 15.00”.