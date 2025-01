Juve Next Gen, vittoria di misura contro la Casertana

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, che oggi ha vinto contro la Casertana per 1-0.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Next Gen, vittoriosa oggi contro la Casertana. Ecco il report: “L’inizio del match vede entrambe le squadre studiarsi, con la Juventus più propositiva. Già al 6’, Afena-Gyan serve un pallone perfetto in verticale per Guerra, che però manca di precisione e calcia di poco fuori. I bianconeri insistono: al 15’ ancora Afena-Gyan si rende pericoloso con uno spunto personale, ma la difesa della Casertana chiude l’azione. Al 23’, un’ottima palla di Faticanti pesca Palumbo, che crossa per Afena-Gyan, bravo a conquistare un calcio d’angolo. Poco dopo, al 27’, Guerra riceve un pallone morbido da Comenencia, ma il suo tiro termina alto sopra la traversa. Nonostante la superiorità in fase offensiva, la Juventus non riesce a concretizzare. La Casertana, finora attenta a difendere, si affaccia in avanti al 36’ con un tiro di Vano che viene respinto dalla retroguardia bianconera. Nel finale del primo tempo, una triangolazione tra Guerra, Mulazzi e Afena-Gyan porta a un fallo in attacco, che interrompe una potenziale occasione. Si va all’intervallo sullo 0-0. Secondo Tempo: Guerra Decide nel Finale”.

Il secondo tempo

“La ripresa inizia con la Juventus subito pericolosa. Al 48’, Guerra sfiora il gol in due occasioni: prima viene fermato da Carretta, poi manca l’impatto su un cross di Comenencia. La Casertana risponde al 50’ con un tiro di Damian, ma Daffara si supera e devia sopra la traversa. Al 58’, Guerra trova la rete sugli sviluppi di un cross di Puczka, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. La Juventus continua a spingere e, al 69’, ci prova con un tiro centrale di Comenencia, bloccato senza problemi dal portiere avversario. Il momento decisivo arriva all’80’. Su un perfetto assist di Puczka, Guerra svetta di testa e batte Zanellati, portando in vantaggio i bianconeri. L’1-0 accende il finale, con Owusu che all’86’ va vicino al raddoppio: il suo tiro, dopo aver superato due difensori, è però centrale e trova pronto il portiere della Casertana. La vittoria consente alla Juventus Next Gen di superare la Casertana in classifica, dando un importante segnale di crescita e compattezza. Gli ingredienti di oggi: solidità difensiva e capacità della squadra di trovare il gol proprio nel momento più importante”.