Juventus Next Gen, il tabellino del match con il Messina

Il sito ufficiale della Juventus Next Gen ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del match contro il Messina.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: “Il tabellino del match tra ACR Messina e Juventus Next Gen, valido per la trentottesima giornata del Girone C di Serie C. IL TABELLINO | ACR MESSINA-JUVENTUS NEXT GEN 2-1 Serie C NOW – Girone C – 38ª giornata Stadio “San Filippo – Franco Scoglio” di Messina Marcatori: 22’ pt. Tordini (M), 28’ pt. Luciani (M), 4’ st. Amaradio (J). Messina: Krapikas, Garofalo, Gelli, Lia (30’ st. Haveri), Tordini (38’ st.Costantino), Gyamfi (30’ Marino), Petrucci (Cap.) (25’ st. Pedicillo), Luciani (38’ st. De Sena), Crimi, Buchel, Dumbravanu. A disposizione: Curtosi, De Sena, Chiarella, Mameli, Vicario, Anzelmo, Morichelli, Dell’Aquila, Costantino”.

Le altre informazioni

“Allenatore: Antonio Gallo. Juventus Next Gen: Garofani, Anghelè (1’ st. Comenencia), Amaradio (18’ st. Deme), Guerra (Cap.) (18’ st. Mancini), Citi, Gil, Owusu (40’ st. Papadopoulos), Puczka, Turco, Faticanti, Pietrelli (27’ st. Cudrig). A disposizione: Scaglia S., Daffara, Macca, Villa, Quattrocchi, Semedo. Allenatore: Massimo Brambilla. Ammoniti: 31’ pt. Lia (M). Espulsi: 13’ pt. Gil (J) per fallo da ultimo uomo, 44’ st. Citi (J) per fallo da ultimo uomo. Arbitro: Samuele Andreano (Prato). Assistenti: Emanuele Fumarulo (Barletta), Francesco Macchi (Gallarate). IV Ufficiale: Liberato Maione (Ercolano). Prossimo impegno Primo turno Play-Off Serie C Benevento – Juventus Domenica 4 maggio”. Intanto ecco le parole di Nico<<<