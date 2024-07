Juventus Next Gen, al via la stagione 2024-25: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche dell'inizio della nuova stagione.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: “È iniziata questa mattina, con il primo allenamento a Vinovo, la stagione 2024/2025 della Juventus Next Gen, sotto la guida di mister Paolo Montero – lo scorso anno impegnato con l’Under 19 bianconera e sulla panchina della Prima Squadra per le ultime due giornate di Serie A. STAFF TECNICO JUVENTUS NEXT GEN 2024/2025 Di seguito la composizione dello staff che lavorerà al fianco di mister Montero con la Juventus Next Gen: Francesco Spanò – ALLENATORE IN SECONDA Edoardo Sacchini – COLLABORATORE TECNICO Daniele Borri – ALLENATORE DEI PORTIERI Pietro Pipolo – COLLABORATORE ALLENATORE DEI PORTIERI Daniele Palazzolo – PREPARATORE ATLETICO Stefano Vetri – PREPARATORE ATLETICO Matteo Poletti – MATCH ANALYST”.