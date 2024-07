Juve Next Gen, UFFICIALE: Compagnon in prestito al Catanzaro

“Reduce da un’annata in cui ha collezionato 29 presenze in campionato con la squadra lombarda – con cui ha messo a segno anche cinque gol – il giocatore classe 2001 giocherà in Calabria nella stagione 2024/25. Compagnon, cresciuto nelle giovanili dell’Udinese e protagonista poi in Serie C con il Potenza sul finire del 2020, è arrivato in bianconero a inizi 2021 giocando nel complesso 76 partite in bianconero e raccogliendo 17 reti e cinque assist. In bocca al lupo e buona fortuna, Mattia!“, ha concluso il club bianconero.