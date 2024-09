Juventus Next Gen, il calendario del girone d’andata: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del calendario della Next Gen.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Con il comunicato del 20 settembre 2024, è stata indicati dalla Lega Pro la programmazione delle gare della stagione 2024/2025 dall’ottava giornata d’andata alla seconda giornata di ritorno – con relative date e orari, tenendo conto che potranno esser soggetti a variazioni su disposizione della Lega Pro per esigenze organizzative e/o televisive. Di seguito riportiamo quindi tutti gli appuntamenti della Juventus Next Gen, con data e orario fissate dal comunicato. JUVENTUS NEXT GEN: DATE E ORARI DELLE GARE DI CAMPIONATO 8^ GIORNATA ANDATA JUVENTUS NEXT GEN-Potenza | Sabato 5 ottobre, ore 15:00 9^ GIORNATA ANDATA Giugliano-JUVENTUS NEXT GEN | Sabato 12 ottobre, ore 15:00 10^ GIORNATA ANDATA JUVENTUS NEXT GEN-Avellino | Domenica 20 ottobre, ore 15:00″.

Le altre giornate

“11^ GIORNATA ANDATA Team Altamura-JUVENTUS NEXT GEN | Domenica 27 ottobre, ore 15:00 12^ GIORNATA ANDATA JUVENTUS NEXT GEN-SORRENTO | Giovedì 31 ottobre, ore 20:30 13^ GIORNATA ANDATA JUVENTUS NEXT GEN-LATINA | Domenica 3 novembre, ore 15:00 14^ GIORNATA ANDATA Foggia-JUVENTUS NEXT GEN | Domenica 10 novembre, ore 15:00 15^ GIORNATA ANDATA JUVENTUS NEXT GEN-Turris | Sabato 16 novembre, ore 15:00 16^ GIORNATA ANDATA Crotone-JUVENTUS NEXT GEN | Domenica 24 novembre, ore 12:30

17^ GIORNATA ANDATA JUVENTUS NEXT GEN-Taranto | Domenica 1 dicembre, ore 17:30 18^ GIORNATA ANDATA Cavese-JUVENTUS NEXT GEN | Domenica 8 dicembre, ore 15:00 19^ GIORNATA ANDATA JUVENTUS NEXT GEN-ACR Messina | Sabato 14 dicembre, ore 15:00 1^ GIORNATA RITORNO Audace Cerignola-JUVENTUS NEXT GEN | Sabato 21 dicembre, ore 17:30 2^ GIORNATA RITORNO JUVENTUS NEXT GEN-Casertana | Sabato 4 gennaio, ore 15:00″.