Juventus Next Gen, ufficializzate le date dei calendari

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche delle date del calendario.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: “Pronti a partire. Lunedì 15 luglio alle ore 11:00 sui canali Social di Serie C Lega Pro saranno pubblicati i calendari dei gironi della Serie C 2024/25, come annunciato dal Presidente Matteo Marani nel corso dell’Assemblea di Lega Pro. La Juventus, come noto, sarà nel girone C. Si parte il 25 agosto. MORE Il Consiglio Direttivo di Lega ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato Serie C NOW per la Stagione Sportiva 2024/2025, inserendo la Juventus Next Gen per la prima volta all’interno del girone C, che sarà così composto: Girone C Team Altamura, Avellino, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Audace Cerignola, Crotone, Foggia, Giugliano, Juventus Next Gen, Latina, ACR Messina, Monopoli, AZ Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Turris, Trapani”.