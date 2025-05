Juventus Next Gen, il focus sul Crotone

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri della Next Gen, parlando anche della sfida con il Crotone.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri della Next Gen. Ecco il comunicato: “Dalla Campania alla Calabria: più di 400 chilometri dividono lo stadio Ciro Vigorito di Benevento dall’Ezio Scida di Crotone. Neanche il tempo di riprendere fiato, un salto a Torino senza disfare le valigie, e ci si ritrova di nuovo in viaggio verso un altro orizzonte. È stato lo stesso Max Brambilla nel post gara a ribadire quanto questo sia un gruppo affamato, giovane e pronto anche ai test a distanza ravvicinata.

Giocare sempre in un certo senso aiuta. La Juve sta bene, a Benevento sono arrivate grandi conferme. E se l’espulsione nel primo tempo di Berra ha facilitato i piani dei bianconeri, è giusto sottolineare il primo gol di Pietrelli a parità numerica. L’approccio, l’aggressione a tutto campo, la predisposizione a voler fare la partita hanno presto messo in difficoltà il Benevento, ritrovatosi così sotto pressione ed esposto agli errori della difesa. L’1-5 maturato nei 90 minuti è il solito grande premio, ma anche un’iniezione di fiducia verso la prossima meta. Ci sarà ancora l’obbligo di vincere per passare, ma i ragazzi ci hanno fatto il callo. Testa alta e personalità, il modo migliore per andare incontro agli ostacoli più duri”.

La rosa del Crotone

“Costruito per imporsi nel girone C, il Crotone ha faticato non poco ad emergere durante la stagione. Il passo trovato da gennaio in avanti è la componente più rassicurante per Longo, il quale anche nei momenti di appannamento ha voluto insistere nella propria idea di calcio, plasmando una squadra dalla natura offensiva e dal gol facile.

Nel mercato di gennaio sono arrivati tanti rinforzi, uno su tutti Jacopo Murano: profilo esperto per la categoria, 5 gol all’attivo con la nuova maglia, ottimo riferimento per le manovre articolate della squadra. Il suo nome si aggiunge alla già vasta batteria di giocatori di livello nel reparto d’attacco: Tumminello, Gomez e Oviszach hanno segnato insieme 38 reti. Le cifre riflettono la bontà degli interpreti a disposizione, e nel calderone va aggiunta anche la creatività di Mattia Vitali, uomo da 11 assist e dalla giocata mai banale.

Il 4-2-3-1 di Longo si esprime soprattutto attraverso il lavoro sulle corsie, da cui potranno arrivare i problemi maggiori. Spesso a ritmi alti, cercando spesso la superiorità dal centrocampo in avanti, il Crotone molte volte si è trovato a scoprire il fianco. Da una parte c’è il miglior attacco del girone C in termini di numeri (62 gol), ma la difesa spesso perforata fa da contraltare alla sicurezza sotto porta.

A lungo andare, la formazione calabrese durante il match ha sempre quella tendenza a concedere qualcosa di troppo. In campo aperto, con le transizioni, grazie al filtro sulla mediana, le occasioni per la Juve non mancheranno nemmeno stasera. La compattezza e la distanza ravvicinata tra i reparti potrebbero fare la differenza in casa Next Gen, cercando di replicare l’attenzione vista al Vigorito domenica sera”. Intanto ecco le parole di Thuram<<<