Juventus, tante reti nel weekend dei calciatori ex Next Gen

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sugli ex calciatori della Next Gen. Ecco il comunicato: "Questa settimana la puntata della rubrica “Next Gen on the Road” racconta tante storie di gol, in Serie A, B e Serie C. Sabato 28 il tabellino di Südtirol – Sampdoria si è riempito di nomi bianconeri: ha aperto infatti le marcature Facundo Gonzalez, staccando più in alto di tutti al 53’ e insaccando di testa su cross da destra.

Ma il vantaggio doriano è illusorio: il pari lo segna Odogwu, e poi nel recupero succede di tutto: va in gol Casiraghi su rigore al 95’ e la chiude Emanuele Pecorino, alla sua prima rete con il Südtirol, trasformando alla perfezione al 99’ un’azione di contropiede. Due juventini su quattro gol, dunque: da una parte Gonzalez, difensore centrale classe 2003, diventato bianconero ad agosto e poi andato in prestito a Genova, dall’altra Pecorino, 22enne attaccante catanese approdato alla Next Gen nel 2021 e da quest’anno, appunto, in Sud Tirolo.

Sempre in B, andiamo a Palermo, dove il Lecco ha vinto 1-2, e il gol partita è arrivato da Alessandro Sersanti, centrocampista del 2002 anche lui arrivato alla Juve nel 2021, e in forza adesso alla compagine lombarda. Una zampata, al 41’ del primo tempo, che ha segnato il punteggio definitivo. Ci spostiamo in Serie C: primi due gol, domenica 29, per Mirco Lipari, punta centrale di Cecina, classe 2002, attualmente alla Recanatese. Una doppietta, alla sua sesta presenza, determinante per la vittoria della sua squadra in trasferta con il Pescara. In apertura abbiamo parlato anche di Serie A: è bello rilevare che i gol di Matias Soulé stiano diventando una consuetudine. Anche il 29 ottobre Mati ha iscritto per ben 2 volte il suo nome nel tabellino dei marcatori di un incredibile Cagliari-Frosinone, vinto 4-3 (da 0-3) dai sardi".

