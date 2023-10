Juventus, vittoria convincente della Next Gen contro l’Olbia

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla vittoria della Next Gen per 3-0 contro l'Olbia.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sulla partita della Next Gen. Ecco il report: "Convincente successo per la Juventus Next Gen, che al Moccagatta supera con un netto 3-1 l'Olbia. Doppietta di Salifou e rete di Mbangula, tutto in un secondo tempo davvero scoppiettante. LA PARTITA Prime fasi di gioco all'insegna dell'equilibrio: la Juve non parte a testa bassa ma gioca questa prima fase con maturità, provando a colpire al 19' con Hasa, che recupera palla sulla tre quarti, va via in progressione personale ma calcia debole dal limite, con parata di Rinaldi. Risponde l'Olbia con Biancu che al 26' chiama Daffara alla parata, il portiere bianconero c'è. Tutto il primo tempo è davvero molto equilibrato e la partita è tutto sommato gradevole, con occasioni da una parte e dall'altra: Cavuoti al 33' non trova la porta per una questione di pochi centimetri e la Juve risponde con Hasa, che sfiora il gol dalla distanza.

I bianconeri crescono verso fine frazione, alzano il forcing e proprio negli ultimi istanti sale in cattedra Yildiz, che conclude un'azione personale calciando forte dentro l'area, ma Motolese si immola e nega la rete. Il buon momento bianconero continua anche a inizio secondo tempo: al 49' Turicchia da sinistra e Savona da destra mettono in crisi la difesa olbiese, ma senza esito; un minuto dopo Guerra ci prova col Mancino ma Rinaldi è presente. Sul capovolgimento di fronte, Ragatzu raccoglie l'assistenza si Cavuoti ma calcia sul fondo. E poi, i due minuti pazzeschi di Salifou. Al 59' recupera palla su Incerti, si presenta al limite e fulmina il portiere con un destro a incrociare; al 61' si ripete, stavolta col mancino, concretizzando una grande giocata di Guerra dalla sinistra. Un uno-due che potrebbe mettere le ali ai bianconeri, ma l'Olbia ha il merito di non accasciarsi dopo il doppio colpo subito, e torna subito sotto: al 65' e al 66' per due volte Daffara è decisivo, prima sulla conclusione di Ragatzu, poi sul colpo di testa di Bellodi. Di testa, ma da parte di Nanni, su cross di Ragatzu, arriva il gol che riapre la partita, al minuto 70. La partita resta molto divertente, Hasa prende per mano la Juve e prima causa l'espulsione di Dessena, e poi al 75' chiama Rinaldi alla parata difficile per togliere dal sette un gran destro dal limite.

Tre minuti dopo, altra super giocata di Yildiz, ma questa volta è il palo a dire di no al talento turco. Ultimi minuti ancora in altalena: Mbangula e Turicchia fanno tremare i polsi alla difesa ospite all'81' e all'82', dall'altra parte, poco dopo, fa tutto Ragatzu, che prima chiama Turicchia al salvataggio sulla linea e poi si fa respingere da Huijsen una conclusione potenzialmente dolorosa per i bianconeri. Bisogna aspettare il 94' per vedere la Juve trasformare il match point, con Mbangula, che riceve un bel pallone da Hasa e, a tu per tu con Rinaldi, chiude i conti. La Juve torna alla vittoria e soprattutto lo fa con una prova di grande carattere".

