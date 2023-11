Juventus Next Gen, l’approfondimento sui calciatori in prestito

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen e i calciatori in prestito dei bianconeri.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: "Da Sud a Nord. Questa settimana Next Gen on the Road vi porta a spasso per l'Italia, da Napoli a Bolzano, dove si sono messi in mostra due talenti bianconeri in prestito rispettivamente al Sudtirol e all'Empoli. Stiamo parlando di Filippo Ranocchia ed Emanuele Pecorino. Il centrocampista classe 2001 è stato grande protagonista con il suo Empoli nella sfida del "Maradona" contro il Napoli.

Filippo è stato in campo per ottanta minuti, giocando una partita di qualità e sostanza e contribuendo a mantenere inchiodato il punteggio sullo 0-0 fino ai minuti di recupero quando i toscani sono riusciti anche a vincere la partita con il grande gol da fuori di Kovalenko, al minuto 91. Insomma, nei tre punti ottenuti in Campania dalla squadra di Andreazzoli anche il nostro Ranocchia ha recitato un ruolo importante. Chi, invece, ha "timbrato il cartellino" anche in questo fine settimana - come era già successo lo scorso 28 ottobre contro la Sampdoria - è stato Emanuele Pecorino.

Questa volta, però, la sua rete non è valsa tre punti come contro i liguri, ma ha soltanto reso meno netta la sconfitta del Sudtirol, tra le mura amiche, contro il Pisa. Al "Druso" di Bolzano i toscani passano 1-2, ma l'impatto al match di Emanuele è stato ottimo. Sì, perchè l'attaccante siciliano classe 2001 è subentrato a inizio ripresa, proprio come Daouda Peeters, e ha avuto il merito di riaprire una partita che, poi, la squadra di Bisoli, non è riuscita a recuperare. La sconfitta, però, non cancella la prestazione positiva di Emanuele".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.