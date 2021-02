Juventus-Napoli: recupero il 17 marzo alle 18:45

Manca solo l'ufficialità per il recupero della partita contro i partenopei

redazionejuvenews

La Juventus ha ripreso la sua corsa in campionato dopo la vittoria contro il Crotone di lunedì, che ha riportato i bianconeri al terzo posto in classifica. Gli uomini di Andrea Pirlo hanno riniziato a correre dopo le sconfitte contro Napoli e Porto, che hanno minato le certezze che i bianconeri stavano acquisendo dopo i molti risultati utili infilati consecutivamente. La Juventus ora è attesa dalla trasferta a Verona, dove domani al Bentegodi affronterà la squadra di Juric: i bianconeri hanno ancora molte defezioni, dovute ad infortuni e squalifiche, e la partita di domani acquisisce ancora di più valore, in quanto Madama dovrà fare di tutto per vincere e per non perdere contatto con le prime della classifica.

Gli uomini di Andrea Pirlo hanno infatti superato la Roma e sono ora al terzo posto in classifica, con 4 punti di ritardo rispetto al Milan secondo e otto rispetto all'Inter in testa alla classifica. La Juventus ha ancora una partita in meno rispetto alle due milanesi, quella contro il Napoli non giocata lo scorso ottobre e rinviata dopo la decisione del Collegio di Garanzia del CONI, che però, a seguito dell'eliminazione dei partenopei dall'Europa League, ha una data per il recupero.

Se fino ad ora il problema era stato il calendario fitto di impegni per entrambe le squadre, l'uscita dall'Europa della squadra di Gattuso ha liberato uno slot per la disputa dell'incontro: il 17 marzo prossimo sarebbe infatti la prima data libera da impegnai, anche per la Juve, e la Lega dovrebbe ratificare la scelta del giorno già nella giornata di oggi. Se la Juve dovesse passare in Champions League il turno infatti, e visto che i bianconeri sono già in finale di Coppa Italia, quella del 17 sarebbe l'unica data utile, con il fischio di inizio che sarà per le 18:45 vista la presenza delle partite di Champions League la sera.