La Juventus acquista tutto il J-Hotel

Il club ha comunicato l'acquisizione totale dell'hotel che porta il suo nome

Mentre la stagione sportiva della Juventus va avanti, con la finale di Coppa Italia da giocare a maggio e la corsa alla Champions League e al campionato ancora nel vivo, i bianconeri si muovono anche all'esterni del rettangolo di gioco ed hanno aggiunto un tassello in più nel loro mondo. La squadra bianconera è infatti diventata proprietaria al 100% del suo hotel, il J Hotel. Il club bianconero deteneva in precedenza il 40% di B&W Nest S.r.l., la società che gestisce la struttura, mentre ora è salita al 100% rilevando anche la quota di partecipazione in mano a Lindbergh Hotels Srl.