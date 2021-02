Verso Verona: Juve in emergenza, Pirlo studia l’undici titolare

Ecco chi potrebbe scendere in campo sabato sera al "Marcantonio Bentegodi"

redazionejuvenews

Archiviato il successo con il Crotone, che ha interrotto la striscia negativa di due sconfitte tra campionato e Champions League, la Juventus è al momento in terza posizione in campionato, dietro di quattro punti dal Milan e di otto dall'Inter capolista. Prossimo impegno in calendario per i bianconeri è la trasferta di Verona con l'Hellas, squadra che nella passata stagione riscì a prevalere al "Marcantonio Bentegodi" con il risultato di 2-1 e che, in questa stagione, ha già fermato i campioni d'Italia in carica a Torino con il risultato di 1-1. Trasferta quindi difficile, resa ancora più complicata dalle numerose assenze alle quali Andrea Pirlo dovrà far fronte.

Contro la formazione di Juric mancheranno infatti gli infortunati Cuadrado, Bonucci, Chiellini e Arthur e lo squalificato Danilo, diffidato e ammonito nell'ultima partita giocata. Ancora in dubbio, invece, Alvaro Morata, che ieri ha saltato la seduta di allenamento per problemi di salute. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, lo spagnolo dovrebbe tornare a lavorare quest'oggi, con la speranza di recuperare per sedersi almeno in panchina sabato sera.

Per quanto riguarda la formazione che dovrebbe scendere in campo tra i pali, al posto di Buffon, tornerà Szczesny, dopo il turno di riposo concessogli. Il primo dubbio arriva per la linea difensiva, con uno tra i giovani Dragusin e Di Pardo che dovrebbe prendere il posto sulla destra di Danilo. Coppia centrale formata da Demiral e De Ligt, con Alex Sandro sulla sinistra (occhio però alla concorrenza di Frabotta). A centrocampo Rabiot dovrebbe tornare a far coppia con Bentancur in mediana, con Chiesa sulla destra e uno tra McKennie e Ramsey a sinistra (il gallese al momento favorito). Coppia offensiva obbligata con Cristiano Ronaldo che farà coppia con Kulusevski. Morata, come detto, potrebbe sedersi in panchina, mentre non sono ancora del tutto chiare le condizioni di Dybala.