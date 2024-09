Juventus, l’approfondimento ai raggi X sul Lipsia

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della sfida di Champions con il Lipsia.

Il sito ufficiale sulla Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “In questo nuovo format previsto dalla Champions League 2024/25, la Juventus affronterà nel corso della prima trasferta della stagione il Lipsia – squadra tedesca che i bianconeri non hanno mai affrontato in precedenza. Sarà il primo precedente europeo tra le due squadre, con il Lipsia che negli anni scorsi ha affrontato in Europa League Napoli e Atalanta, raccogliendo nel complesso quattro precedenti contro squadre italiane, ottenendo un bottino di due vittorie, un pareggio e una sconfitta”.

La storia recente del Lipsia

“Il RasenBallsport Leipzig – ossia “Sport della palla su prato” di Lipsia, un arzigogolato giro parole che permette di mantenere come iniziali prima del nome della squadra la sigla RB, per ovvi motivi commerciali – è una squadra dalla diversa da tutte le altre in Europa: non una club storico che affonda le sue radici nel Novecento come la maggior parte delle squadre blasonate del continente, ma un gruppo nato nel 2009 con un obiettivo chiaro – scalare rapidamente le classifiche in Germania e puntare a diventare un club di riferimento nel campionato tedesco. Un obiettivo raggiunto dai “Tori Rossi” che guidano la squadra, con il gruppo sceso in campo per la prima volta nel luglio 2009 per prepararsi ad affrontare il campionato di quinta divisione tedesca e ritrovatasi poi nel 2016 a conquistare l’accesso in Bundesliga.

Un salto di categoria di cui il Lipsia non risente, anzi, diventando da subito una delle squadre di riferimento del campionato tedesco: seconda classificata all’esordio, poi sesta e dal 2018 in poi sempre tra le prime quattro forze del campionato tedesco. Ciliegina sulla torta per una squadra nata 15 anni fa, gli ottimi piazzamenti anche a livello di competizioni europee, con la semifinale di Champions League conquistata nel 2020 e quella di Europa League del 2022.

Nel frattempo, ad aprire il palmares della squadra, ci hanno pensato due vittorie in Coppa e una in Supercoppa di Germania. IL LIPSIA NELLA STAGIONE 2024/25 Un 2024/25 iniziato nel segno dei successi di cui abbiamo parlato nel raccontare la storia di questo giovane club tedesco: due partite e due vittorie in Bundesliga per il Lipsia, a conferma del fatto che la prima fascia riservata alla squadra allenata da Marco Rose non è affatto casuale. Un avversario complicato da affrontare nella prima trasferta europea della stagione bianconera, uno dei tanti crocevia della lunga stagione che attende la Juventus”.