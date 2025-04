Tudor: "Si parla troppo di Koopmeiners. Sul caso scommesse..."

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del match con il Lecce.

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, prima della partita contro il Lecce. Ecco le sue parole a Dazn: “Koopmeiners? Il ragazzo va anche lasciato un po’ stare, ne stiamo parlando un po’ troppo. Ho scelto gli undici migliori in questo momento, la squadra sta crescendo, c’è da capire che tutti sono importanti, anche i cinque che entrano e chi non entra. Le sensazioni sono buone ma vanno confermate, oggi è una gara difficile perché il Lecce non ci regalerà niente”.

Sui piazzati

“Lo vedrete presto. Si lavora sempre su tutto, sulle cose che sono piaciute e vanno confermate e anche su ciò che è mancato, lavorandoci più forte. E’ stata una settimana un po’ corta ma va bene, la squadra è concentrata, vedremo quando inizia la gara. Bisogna spingere. Caso scommesse? Non è un tema a mezzora dalla gara, stanno tutti bene e sono tutti concentrati, vogliosi di fare bene”.