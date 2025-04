LIVE, Juve-Lecce 2-1: rivivi il match

La Juventus, nell'anticipo della trentaduesima di campionato, sfida il Lecce. Segui il LIVE testuale su Juvenews.

90+4′ – Termina il match.

90′ – Ultimo cambio per la Juve: fuori Yildiz, dentro Savona.

87′ – Da sviluppi di calcio di punizione, Baschirotto incorna e buca Di Gregorio.

78′ – Cambiaso va vicino al gol con un tiro da fuori. Intanto entra Conceicao per Nico nella Juve e Helgason per Danilo nel Lecce.

67′ – Triplo cambio per la Juve: fuori McKennie, Koopmeiners e Vlahovic, dentro Cambiaso, Weah e Kolo Muani.

58′ – Koopmeiners non arriva per un soffio sull’ennesimo assist di Vlahovic.

55′ – Cambia ancora il Lecce: esce Pierotti, dentro N’Dri.

52′ – Ammonito Jena per fallo su Nico.

46′ – Doppio cambio nel Lecce: dentro Rebic e Sala, fuori Krstovic e Gallo.

46′ – Inizia la ripresa.

45’+2 – Duplice fischio dell’arbitro. Juve negli spogliatoi con un convincente doppio vantaggio. Per il Lecce un solo brivido con il palo di Krstovic.

45’+1 – Tiro da fuori di Krstovic ampiamente a lato.

45′ – Assegnati due minuti di recupero.

41′ – Gallo colpisce solo in area di rigore dopo un errore della linea difensiva della Juve. Di Gregorio para, ma l’arbitro fischia il fuorigioco del terzino del Lecce.

38′ – Cross di Nico Gonzalez per Vlahovic che riesce ad anticipare al volo il difensore del Lecce calciando a lato.

37′ – Conclusione da posizione defilata di Kelly: sulla respinta di Falcone si avventa Vlahovic che disturbato dai difensori avversari colpisce solo la rete esterna.

36′ – Lancio in area di Locatelli per Nico Gonzalez che stoppa di petto ma poi manca il tiro in rovesciata.

34′ – GOL DELLA JUVENTUS! Grande azione impartita da Thuram che dialoga con Yildiz e Vlahovic che alla fine appoggia l’assist vincente per Yildiz.

31′ – In ripartenza Krstovic cade in area di rigore dopo un intervento di Veiga. L’arbitro lascia proseguire.

31′ – Azione prolungata della Juve: alla fine calcia Locatelli dal limite dell’area ma il suo pallone è facile presa per Falcone.

30′ – Momento di equilibrio nel quale la Juve fatica a rendersi nuovamente pericolosa. Dalla parta opposta, Krstovic crea qualche fastidio alla retroguardia bianconera.

23′ – Ripartenza Juve: Thuram serve sulla destra Koopmeiners che calcia ma il suo tiro viene murato.

20′ – Dagli sviluppi da calcio d’angolo, ci prova Veiga dal limite dell’area: il suo tiro finisce alto.

20′ – Velo di Locatelli che lascia in area per Vlahovic: la difesa del Lecce respinge.

15′ – Dopo l’inizio scoppiettante delle due squadre, la Juve ha preso maggiore controllo del campo e dei ritmi del match.

11′ – Gioco temporaneamente fermo. Non ce la fa Jean che esce in barella dopo uno scontro con Vlahovic. Al suo posto Tiago Gabriel.

6′ – Si ribalta la situazione: palla in mezzo per Vlahovic che calcia alto.

5′ – Insiste ancora il Lecce: conclusione da dentro l’area di Krstovic ma Di Gregorio si oppone.

5′ – PALO DEL LECCE! Krstovic si libera sulla trequarti e calcia alla sinistra di Di Gregorio centrando il legno.

2′ – GOL DELLA JUVENTUS! Thuram trova Vlahovic poco prima dell’area. Appoggio alla sua destra in area per Koopmeiners che colpisce in rete!

0′ – Inizia la partita!

PRIMO TEMPO

La Juventus, nell’anticipo della trentaduesima giornata di campionato, sfida il Lecce nella cornice dell’Allianz Stadium. Segui il LIVE testuale su Juvenews.