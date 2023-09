Juventus-Lecce: la moviola del match arbitrato dal Sig.Giua

29'- Il primo giallo della gara è per Ramadani quasi allo scadere della prima mezz'ora di gioco per un fallo tattico ai danni di Fagioli. Giusta la decisione del direttore di gara

39′ - Fallo su McKennie ma Giua decide di non 'punire' Dorgu

55' - Giallo nei confronti di D'Aversa per eccesso di proteste

57' - Check al Var per un presunto fuorigioco del polacco sul gol dell'1-0. La posizione è regolare e il gol viene convalidato

68' - Kaba ferma Rabiot in ripartenza e viene sanzionato dall'arbitro con il cartellino giallo

75' - Chiesa si prende il giallo per un intervento in ritardo su Kaba: calcio di punizione per il Lecce