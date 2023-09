Campi: “La difesa della Juventus è inguardabile, su Allegri…”

Graziano Campi, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, non risparmiano critiche all'allenatore dei bianconeri Allegri.

Graziano Campi , giornalista, ha detto la sua su X, parlando della Juventus . Ecco le sue parole: " Allegri ha iniziato a parlare di Juve da quarto posto dopo che le uscite di Chiesa e Vlahovic sono saltate e non sono arrivati Lukaku e Berardi.

In estate la preoccupazione di Allegri era far fuori Bonucci mentre confermava Alex Sandro, sognava McKennie terzino e chiedeva di blindare Rugani. Danilo centrale, gli zero investimenti sui terzini (e la bocciatura di Cambiaso) hanno reso la difesa della Juventus inguardabile.