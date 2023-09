Juventus-Lecce / Il commento: bianconeri tornano alla vittoria con Milik

Inizio a ritmi bassi con le due formazioni che si studiano, non creando nessuna occasione pericolosa, anche se la Vecchia Signora sembra partire leggermente meglio nelle prime battute con Chiesa in pressing in una serie di situazioni. Poi la Juve sale in cattedra al 20' ma con un tiro di Milik, troppo centrale. Dopo una manciata di minuti un altro tiro del polacco viene deviato da Pongracic spiazzando il portiere giallorosso, ma il pallone non trova la porta. Occasionissima per Chiesa che sfiora il gol del vantaggio al 26': il pallone sfila fuori per un soffio. Gli uomini di D'Aversa tentano di alzare un po' il baricentro ma con scarsi risultati. I bianconeri ci provano ancora al 40' con Rabiot che la colpisce di testa, ma Falcone la respinge con i pugni. La Juve non riesce ad imporsi nonostante il dominio del pallone per buona parte della prima frazione di gioco. Finisce tra i fischi dell'Allianz e a reti inviolate il primo tempo tra Juventus e Lecce.