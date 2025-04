Juventus-Lecce, le formazioni ufficiali: Thuram dal 1′

La Juventus sfida il Lecce in una partita fondamentale per la lotta Champions. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

La Juventus, nell’anticipo del sabato sera, sfida il Lecce, in una partita importante per non lasciarsi sfuggire il treno del quarto posto, ad ora distante un solo punto. I bianconeri, infatti, arrivano da un periodo complicato, con il cambio in panchina e i quattro punti ottenuti nelle ultime due gare con Genoa e Roma. I giallorossi, invece, sono invischiati nella lotta per non retrocedere, con dei risultati abbastanza deludenti nell’ultimo periodo. I padroni di casa si schierano con la solita formazione del tecnico croato, ovvero il 3-4-2-1: Di Gregorio in porta, con Kalulu-Veiga-Kelly. A centrocampo ci sarà Locatelli con Thuram, che è pienamente recuperato, mentre sulle corsie ci sarà Nico, con McKennie dall’altra parte. Torna dal primo minuto Koopmeiners sulla trequarti, affiancato da Yildiz, dietro Dusan Vlahovic. Dalla panchina Cambiaso, Conceicao e Kolo Muani.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS(3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic. All. Tudor

LECCE(4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Helgason, Pierotti, Morente; Krstovic. All. Giampaolo