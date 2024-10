Juventus, le statistiche sul match con lo Stoccarda

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche delle statistiche del match.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Non basta un super Mattia Perin, autore di splendide parate – tra cui anche una sul calcio di rigore di Millot –, alla Juventus per evitare la prima sconfitta stagionale. All’Allianz Stadium, nella terza giornata della League Phase della UEFA Champions League passa lo Stoccarda, in pieno recupero.

Di seguito qualche statistica post match. DEBRIEF UCL | JUVE-STOCCARDA La Juventus ha perso contro una squadra tedesca in una delle principali competizioni UEFA per la prima volta dal marzo 2016 (2-4 contro il Bayern Monaco) interrompendo una striscia di cinque successi consecutivi contro queste formazioni (tre in Champions League e due in Europa League)".

Le altre statistiche

“La Juventus ha subito due gol dopo il novantesimo minuto su quattro totali in questa UEFA Champions League, tanti quanti nelle precedenti 21 reti incassate nella competizione. La Juventus ha ricevuto due cartellini rossi in tre partite in questa UEFA Champions League, tanti quanti nelle precedenti cinque edizioni disputate in questa competizione.

Mattia Perin ha effettuato nove parate contro lo Stoccarda: a partire dal 2003/2004, l’unico portiere della Juventus a contarne altrettanti in un match di UEFA Champions League è Christian Abbiati (nove contro il Bayern Monaco nell’ottobre 2005).

Mattia Perin è solo il terzo portiere della Juventus a parare un rigore in un match di UEFA Champions League dalla stagione 2003/2004, dopo Wojciech Szczesny (contro il Valencia nel settembre 2018) e Gianluigi Buffon (contro il Lione nell’ottobre 2016). Mattia Perin ha effettuato nove parate nel match contro lo Stoccarda, solo due in meno rispetto a quelle effettuate dal compagno di squadra Michele Di Gregorio in questa stagione in tutte le competizioni (11)”.