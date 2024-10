Juventus-Lazio, Pedullà lancia la bomba: "Io dico che..." / News

Il noto esperto di calciomercato ha detto la sua rispetto a quello che potrebbe succedere durante la partita tra Juventus e Lazio

La Juventus è in forte difficoltà in vista della partita contro la Lazio. Il match con i biancocelesti dovrà essere affrontato con diverse assenze e questo, ovviamente, fa pensare. La Juve ha bisogno di punti e per questo, il modo di scendere in campo sarà fondamentale al di là dei nomi. Per questo sono molto interessanti le parole rilasciate da Alfredo Pedullà su Sportitalia, che raccontano quello che è il suo punto di vista e dunque le sue previsioni in vista del match di sabato. Ecco cosa ha detto, lanciando velatamente anche una frecciata rispetto al fatto che Thiago Motta, non cerchi mai scuse rispetto…ad altri. Le sue parole:

Le parole di Pedullà in vista di Juventus-Lazio

"E' una Juventus sicuramente con gli uomini contati ma in queste situazioni di solito Thiago Motta riesce sempre a trovare le chiavi. Perché lui prescinde dal concetto del singolo. Stiamo parlando di 3-4 assenze pesante che ha la Juventus. Stiamo parlando del 70% del mercato. Io credo però che 2 settimane alla Continassa abbiano potuto permettere a Douglas Luiz di memorizzare un po' di più il modo di giocare della Juve. Thiago Motta non fa mai drammi quando perde giocatori in quantità industriale come in questi casi. E' una partita che può spaccare. La Lazio trova la Juve nel miglior momento della stagione. E poi c'è la Lazio, che segna molto. La Lazio gioca molto a trazione anteriore garantendo comunque gli equilibri. Allo stesso tempo in difesa subisce troppo. Se si guardano i numeri, comunque, la Lazio ha una tradizione disastrosa a Torino. La Juventus secondo me è in crescita".