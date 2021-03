Juventus-Lazio: la probabile formazione bianconera

La squadra di Andrea Pirlo questa sera in campo

La Juventus scenderà in campo questa sera tra le mura amiche dell'Allianz Stadium nella partita valevole per l'anticipo della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Gli uomini di Andrea Pirlo ospiteranno la Lazio di Simone Inzaghi, per continuare la loro rincorsa all'Inter, che attualmente occupa il primo posto in classifica a dieci punti di vantaggio dai bianconeri, che hanno però ancora una partita in meno. Davanti alla Juventus anche il Milan, in vantaggio di 4 punti ma con una partita in più. Una sfida cruciale quella per Ronaldo e compagni, chiamati a dare seguito alla vittoria ottenuta contro lo Spezia, per prepararsi al meglio alla partita contro il Porto di martedì.