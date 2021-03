Juve, la prima maglia 21/22 un omaggio al decennale dello Stadium

Tornano le strisce

TORINO - Mentre la Juventus continua la sua rincorsa al primo posto dell'Inter, sono apparse in rete ulteriori indiscrezioni sulle maglie del prossimo anno. La prima maglia sarà ispirata all'Allianz Stadium, che il prossimo anno compierà dieci anni di vita: la prima partita nella nuova casa bianconera si è disputata l’8 settembre 2011 ed è stata giocata tra la Juventus e il Notts County, club gemellato con i bianconeri. La maglia del prossimo anno vedrà il ritorno delle classiche strisce bianconere, e sarà girocollo con una piccola apertura, con i dettagli di sponsor e stemma che dovrebbero rimanere in oro. Sulla maglia verrà poi inserita una grafica personalizzata, per festeggiare lo Stadium e i suoi primi 10 anni.