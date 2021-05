Juventus, la probabile formazione per Bologna: dubbi a centrocampo

Il probabile schieramento dei bianconeri

redazionejuvenews

Tra poche ore la Juventus concluderà la sua stagione in quel di Bologna, ospite dei rossoblù emiliani al Dall'Ara. Smaltita la sbornia del successo in Coppa Italia, secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana, i bianconeri andranno a caccia degli ultimi fondamentali punti per assicurarsi un posto nella prossima edizione della Champions League. Con una vittoria e un passo falso di una tra Milan e Napoli, al momento avanti in classifica di un punto, Cristiano Ronaldoe compagni centrerebbero il loro obiettivo. In caso contrario, dopo quasi un decennio passato nella massima competizione europea, il prossimo anno si aprirebbero le porte dell'Europa League.

Andrea Pirlo, rispetto alla gara giocata mercoledì sera, sta studiando alcuni cambi di formazione. Tra i pali ci sarà il ritorno di Szczesny, con Buffon che ha disputato in quel di Reggio Emilia la sua ultima gara con la casacca della Juve. In difesa, sulla sinistra, il ritorno di Alex Sandro, con Danilo probabilmente spostato a destra. Al centro, al fianco di De Ligt, Chiellini è in vantaggio nel ballottaggio con Bonucci. I dubbi più grandi, però, riguardano il centrocampo. Con l'assenza di Bentancur per squalifica, Pirlo deve scegliere il partner di Rabiot in mediana. McKennie favorito su Arthur, ma occhio alla possibile sorpresa Danilo, con Cuadrado che, in quel caso, verrebbe arretrato dal ruolo di esterno destro a quello di terzino, con McKennie a occupare la sua posizione in mezzo al campo. Unico sicuro del posto è Chiesa a sinistra.

Qualche dubbio anche in attacco. Cristiano Ronaldo partirà sicuramente dal primo minuto, con Morata favorito su Dybala per fare coppia con il portoghese. Anche qui, però, occhio alle possibili sorprese. Kulusevski ha convinto contro l'Atalanta e, per questo, Pirlo potrebbe pensare di riproporlo da titolare al fianco di Cr7 nel reparto offensivo.