Qui Bologna, Sansone: “Non voglio che la Juventus vada in Champions”

L'attaccante del Bologna ha parlato

TORINO - Nicola Sansone, attaccante del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN in vista della partita di stasera tra rossoblu e Juventus, match decisivo per la Champions dei bianconeri. Queste le parole dell'azzurro: "Ho perso tante partite per infortunio quest'anno. Non ho giocato molto, anche se quando ho giocato l'ho fatto molto bene, ma ho fatto pochi gol. È vero che non abbiamo mai rischiato la retrocessione, ma non ci siamo neanche avvicinati all'Europa. Per questo il voto alla stagione è 6. Il rapporto con Mihajlovic? Ho un rapporto sincero e schietto con lui. Penso che rimarrà, ha ancora due anni di contratto ma sarà una sua scelta. La lotta per il quarto posto? Premetto che non sono più tifoso milanista. Da quando ho esordito fra i professionisti, non tifo più una squadra. Quando ero piccolo simpatizzavo per le squadre di Milano, mai per quelle di Torino. Ce la metteremo tutta, non voglio che la Juventus vada in Champions".