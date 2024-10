Juventus-Inter, le designazioni: il big match sarà diretto da Guida

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche delle designazioni per il campionato.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulle designazioni per il prossimo turno di campionato. Ecco il comunicato: “Udinese – Cagliari Venerdì 25/10 H.18.30 Manganiello Mondin – Pagliardini Iv: Monaldi Var: Gariglio Avar: Dionisi Torino – Como Venerdì 25/10 H.20.45 Ayroldi Garzelli – Ricci Iv: Collu Var: Paterna Avar: Pezzuto Napoli – Lecce Sabato 26/10 H.15.00 Tremolada Tolfo – Trinchieri Iv: Sacchi Var: Meraviglia Avar: Abisso Bologna – Milan Sabato 26/10 H.18.00 Mariani Scatragli – Moro Iv: Perenzoni Var: Di Bello Avar: Paterna Atalanta – Hellas Verona Sabato 26/10 H.20.45 Feliciani Bercigli – Di Gioia Iv: Marinelli Var: Massa Avar: Marini Parma – Empoli H. 12.30 La Penna Giallatini – Colarossi Iv: Prontera Var: Marini Avar: Camplone Lazio – Genoa H. 15.00 Piccinini Perrotti – Ceccon Iv: Aureliano Var: Serra Avar: Abisso Monza – Venezia H. 15.00 Rapuano Preti – Cortese Iv: Marchetti Var: Doveri Avar: Ghersini Inter – Juventus H. 18.00 Guida Meli – Alassio Iv: Colombo Var: Mazzoleni Avar: Fabbri Fiorentina – Roma H. 20.45 Sozza Passeri – Costanzo Iv: Zufferli Var: Chiffi Avar: Massa”.

Il comunicato della Juve

“Domenica 27 ottobre alle ore 18:00 andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano la nona giornata di Serie A con la sfida fra Inter e Juventus. Nella giornata di oggi sono state rese note le designazioni arbitrali per il match del fine settimana. SERIE A | INTER-JUVENTUS, GLI ARBITRI Ecco la squadra arbitrale per l’incontro: Arbitro: Guida; Assistenti: Meli – Alassio; Quarto ufficiale: Colombo; VAR: Mazzoleni; AVAR: Fabbri”.