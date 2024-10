Juventus, le informazioni per i biglietti in vista del City

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei biglietti per il City.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La sfida tanto attesa contro i detentori della Premier League, in programma mercoledì 11 dicembre alle ore 21:00 all’Allianz Stadium si avvicina.

Sarà possibile acquistare i biglietti sull’official ticket shop nelle seguenti fasi di vendita: J1897 MEMBER:dalle ore 10:00 di martedì 8 ottobre la vendita sarà riservata esclusivamente ai J1897 member che potranno acquistare fino a 4 biglietti solamente per altri J1897 ad un prezzo davvero speciale. BLACK & WHITE e STADIUM MEMBER:dalle ore 10:00 di giovedì 24 ottobre anche i Black White e Stadium Member potranno accedere alla propria fase di vendita acquistando i biglietti anche per altri Memebr alla tariffa a loro riservata”.

Le altre informazioni

“VENDITA LIBERA: l’eventuale vendita libera inizierà mercoledì 20 novembre alle ore 10:00 Gli iscritti agli Official Fan Club possono fare riferimento al proprio JOFC per tutte le informazioni di biglietteria. Dalle ore 10:00 di martedì 8 ottobre saranno disponibili anche i posti PREMIUM & VIP con un’offerta che include anche il servizio di Hospitality. Scopri tutti i prodotti PREMIUM disponibili.

SOCIOS: dalle ore 10:00 di venerdì 18 ottobre alle ore 14:00 di lunedì 21 ottobre FAN TOKEN HOLDER DI SOCIOS.COM Per questa partita, dalle ore 10:00 di venerdì 18 ottobre alle ore 14:00 di lunedì 21 ottobre, Juventus e Socios.com hanno riservato un accesso prioritario alla vendita dei biglietti per i Fan Token Holder della Juventus.

Tutti i Fan Token Holder europei della Juventus (UK escluso) che possiedono almeno 5 Fan Token della Juventus potranno registrarsi per ottenere l’accesso prioritario attraverso l’app di Socios.com. I Fan Token Holder che riusciranno ad assicurarsi un posto per l’accesso prioritario riceveranno una email da Socios.com. Nell’email verranno incluse le istruzioni per procedere all’acquisto dei biglietti. Ogni Fan Token Holder potrà comprare fino a 2 biglietti a propria scelta tra quelli disponibili”.