Vaciago: “La Juve ora conosce i propri limiti”

Guido Vaciago, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita di ieri contro lo Stoccarda.

Guido Vaciago, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole su Tuttosport sul match di ieri sera contro lo Stoccarda, gara persa per 0-1 dalla Vecchia Signora, che ha disputato, senza ombra di dubbio, la peggior partita della stagione, non creando nessuna occasione degna di nota e subendo tutta la partita le scorribande dei tedeschi: “Non basta avere due portieri titolari se ti mancano alternative all’altezza in attacco. Mattia Perin è la bella faccia della più brutta Juventus della stagione, ma non consola granché della sconfitta Thiago Motta ha delle responsabilità nella dolorosa sbandata, perché lo Stoccarda ha dominato e vinto con pieno merito, mentre la Juventus non ha creato abbastanza e, quando ci ha provato lo ha fatto con lentezza e timidezza”.

Sul calciomercato

“È una squadra che deve crescere e imparare a imporsi in tutte le situazioni. C’è, dunque, lavoro per Motta (e, a gennaio, anche per Giuntoli), ci sono spunti di riflessione per i singoli che, dopo certi giudizi iperbolici, necessitano di un ammollo in umiltà. Se la Juventus, nel suo complesso, ha l’intelligenza e la forza mentale di trasformare questa brutta partita in una lezione, potrebbe essere un passaggio di maturazione importante”.