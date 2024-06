Juventus, i bianconeri impegnati oggi in Nazionale: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche degli impegni in Nazionale.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Nella giornata di domenica 16 giugno saranno due le partite che coinvolgeranno i bianconeri impegnati in Nazionale in questa 17ª edizione degli Europei. La prima delle due gare si giocherà alle ore 15:00, la seconda alle ore 21:00. La Polonia di Wojciech Szczesny farà il suo esordio a EURO 2024 nel difficile match contro l’Olanda. Squadre in campo alle ore 15:00 al Volksparkstadion di Amburgo. La sfida tra polacchi e olandesi aprirà il Girone D, composto anche da Austria e Francia. Sfida estremamente complicata anche per la Serbia di Filip Kostic e Dusan Vlahovic, impegnati alle ore 21:00 alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen nel match inaugurale del loro Europeo contro i vicecampioni dell’ultima edizione, l’Inghilterra. Serbia e Inghilterra sono inserite nello stesso girone di Slovenia e Danimarca che si affronteranno sempre domenica 16 giugno alle ore 18:00. GLI APPUNTAMENTI Polonia-Olanda –> 16/06 – ore 15:00 Serbia – Inghilterra –> 16/06 – ore 21:00”.