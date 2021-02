Juventus, il report dell’allenamento: si torna al lavoro. Contro il Crotone…

I bianconeri sono tornati oggi a lavorare alla Continassa dopo un giorno di riposo. Ecco chi dovrebbe scendere in campo lunedì

Dopo il giorno di riposo concesso ieri da mister Andrea Pirlo, la Juventus è tornata oggi al lavoro alla Continassa per preparare la sfida al Crotone, in programma lunedì sera all'"Allianz Stadium". Il club, tramite il proprio sito ufficiale, ha voluto fornire il riassunto della seduta odierna: "Dopo una giornata di riposo per ricaricare le batterie, la Juventus è tornata ad allenarsi oggi per il match di lunedì sera contro il Crotone all'Allianz Stadium. La sessione mattutina della giornata al JTC si è concentrata su esercizi tattici, possesso palla e partitella. Domani sarà la vigilia della partita, con la squadra che si allenerà al mattino. Alle 14:00 si svolgerà la conferenza stampa pre-partita di Andrea Pirlo, LIVE come sempre su Juventus TV"