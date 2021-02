De Ligt-Demiral: la Juve vara la coppia del futuro

Ancora una volta i due saranno titolari insieme viste le assenze degli altri centrali

redazionejuvenews

La Juventus è chiamata lunedì a riscattare gli ultimi due risultati ottenuti tra campionato e Champions League, dove ha perso prima contro il Napoli per 1-0 al Maradona, e poi per 2-1 al Do Dragao di Oporto contro i padroni di casa, che si sono imposti grazie ai gol di Taremi e Marega, avvicinati dalla rete di Federico Chiesa, che ha reso meno complicata la partita di ritorno. I bianconeri non stanno quindi passando un grande momento di forma, complici anche i molti infortuni che stanno affliggendo la squadra allenata da Andrea Pirlo. Se infatti Ramsey e Dybala sono sulla via del recupero e lunedì potrebbero giocare qualche spezzone di partita, per i loro compagni infortunati i tempi dovrebbero essere molto più lunghi.

Arthur è ancora alle prese con la calcificazione tra la tibia e il perone e non si conoscono i tempi di recupero, in quanto il giocatore potrebbe anche aver bisogno di operarsi. Oltre al brasiliano, Pirlo dovrà fare a meno almeno fino alla partita contro il Porto di Cuadrado, Chiellini e Bonucci, alle prese con problemi fisici che gli impediranno di scendere in campo nelle prossime tre partite contro Crotone, Hellas Verona e Spezia.

Da queste tre partite dovrà ripartire la squadra bianconera, con Andrea Pirlo che avrà a disposizione solo Merih Demiral e Matthijs De Ligt per giocare al centro della difesa. I due, che dovrebbero formare la coppia centrale del futuro bianconero, hanno giocato due volte in coppa in stagione; oltre all'ora di Oporto, quando il turco ha preso il posto di Chiellini infortunato. Con il numero 3 e Bonucci che sono sempre più avanti con l'età e alle prese con i problemi fisici; i due difensori dovranno dimostrare tutto il loro affiatamento e la loro forza in queste partite. I due giocano anche molto più in alto rispetto ai loro colleghi più anziani, risultando cosi più congeniali al gioco di Andrea Pirlo, che punta sui due per rilanciare la sua squadra.