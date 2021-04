Juventus, il report dell’allenamento: al lavoro verso Bergamo

Il punto della situazione in casa bianconera

Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha annunciato la ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di Bergamo in programma domenica pomeriggio. Questo il riassunto della seduta odierna: "Dopo avere usufruito di una giornata di riposo, in seguito alle due belle vittorie ottenute all’Allianz Stadium contro Napoli (2-1) e Genoa (3-1) a distanza di quattro giorni l’una dall’altra, la Juventus è tornata al lavoro questo pomeriggio.

I bianconeri si sono ritrovati al Training Center per iniziare la preparazione in vista di un altro importante match, quello in trasferta contro l’Atalanta in programma domenica 18 aprile alle ore 15.00. La gara sarà valevole per la trentunesima giornata di campionato e la squadra guidata da Mister Andrea Pirlo vorrà dare continuità agli ultimi risultati positivi. Per farlo, nella sessione di allenamento odierna, il gruppo si è focalizzato sul possesso palla e sulle esercitazioni tecniche, per chiudere con una partitella. L’appuntamento per domani è fissato al mattino, per una nuova giornata di lavoro sul campo".