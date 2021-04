Bruno: “Ronaldo non sopporta i compagni. E su Chiellini…”

Le dichiarazioni dell'ex difensore

In casa Juventus, negli ultimi giorni, si sta parlando tanto della situazione legata a Cristiano Ronaldo. Il numero 7 bianconero non è andato a segno nell'ultima partita contro il Genoa, mostrandosi a più riprese nervoso per non essere riuscito a trovare come suo solito la via della rete. Nel mirino della critica, però, è entrato il lancio della maglia effattuato da Cr7 al termine dei novanta minuti di gioco. Gli stessi tifosi della "Vecchia Signora" non hanno gradito l'atteggiamento insofferente mostrato dal loro campione, il cui comportamento è appunto oggetto di dibattito. Tra chi vorrebbe l'addio dell'ex Real a fine stagione, e chi invece sarebbe disposto a passare sopra ai suoi atteggiamenti, ci sono le dichiarazioni dell'ex difensore Pasquale Bruno. Intervenuto in diretta negli studi della trasmissione Mediaset Tiki Taka, l'ex centrale di Juventus e Torino ha dichiarato: