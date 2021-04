Nikolic, parla l’agente: “Tra qualche anno sarà l’allenatore della Juve”

Le dichiarazioni di Dejan Joksimovic, procuratore del tecnico della Lokomotiv Mosca

redazionejuvenews

Archiviato il successo sul Genoa di domenica pomeriggio, che ha rilanciato la squadra nelle zone calde per la lotta alla qualificazione della prossima edizione di Champions League, la Juventus è tornata al lavoro alla Continassa per preparare la sfida del prossimo fine settimana contro l'Atalanta. Impegno importante quello che attende i bianconeri, che sfideranno una diretta rivale, che nel posticipo dell'ultima giornata di è sbarazzata con un emozionante 3-2 della Fiorentina. Da qui in avanti, ogni gara sarà fondamentale non solo per il futuro della squadra, ma anche per quello del tecnico Andrea Pirlo.

Ormai sfumato il sogno di portare a Torino il decimo scudetto consecutivo, con un percorso europeo che si è interrotto ancora una volta agli ottavi di finale, la posizione dell'allenatore bianconero è in bilico. Fondamentale sarà non sbagliare il finale di stagione che, tra l'altro, vedrà la Juve impegnata anche nella finale di Coppa Italia proprio contro l'Atalanta di Gasperini, in programma il prossimo mese di maggio. Nel caso di una debacle totale, difficilmente Pirlo sarà ancora al suo posto nel corso della prossima stagione. Tanti sono i nomi dei possibili sostituti che circolano in questi giorni, ma il futuro della panchina juventina appare segnato. Ne è convinto il procuratore Dejan Joksimovic, agente del tecnico serbo Marko Nikolic, attualmente in carica alla Lokomotiv Mosca. Ai microfoni di Futboljnij Bigi, Joksimovic ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

"Non ho mai dubitato della capacità di Marko. E ora per lui tutto è possibile. Nel calcio di oggi l'andazzo è tale che, se una squadra perde due o tre partite di fila, allora automaticamente ha bisogno di un nuovo allenatore. Questo è quanto. Lui è ancora giovane, ha soltanto 41 anni. So che tra quattro o cinque anni diventerà il nuovo allenatore della Juventus. Ne sono convinto. Vedremo cosa succederà in futuro".