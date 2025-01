Juventus, ICONA sarà protagonista nel match con il Milan

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'evento ICONA di sabato.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sabato 18 gennaio ritorna ICONA con la presenza speciale di due grandi esponenti del panorama gastronomico nazionale: Diego Rossi, Chef e Proprietario di TRIPPA Trattoria a Milano e la pasticceria d’autore di Andrea Tortora. L’esclusivo menù realizzato, in collaborazione con gli Chef dell’Allianz Stadium, Chicco e Bobo Cerea del ristorante “Da Vittorio”, racconterà i territori, la tradizione e la visione dei due ospiti con l’obiettivo di celebrare e sostenere la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio dell’Umanità. GLI OSPITI Diego Rossi è uno dei padri fondatori della Nuova Trattoria Italiana. Nato a Verona nel 1985, comincia la propria parabola di cucina nel fine dining al servizio di maestri come Norbert Niederkofler, e nel 2012 alla prima esperienza da chef si toglie la soddisfazione della stella Michelin in coppia con l’amico Juri Chiotti alle Antiche Contrade di Cuneo. In quegli anni comincia però a maturare una sua idea di cucina e di ristorazione, che lo porta (dopo un po’ di vagare) nel 2015 a inventarsi Trippa insieme all’amico/socio Pietro Caroli, una Trattoria attenta alle tradizioni e al contempo anticonformista rispetto ai sistemi dell’haute cuisine. Un progetto premiato (Chef dell’Anno per Identità Golose nel 2020, Ristorante Europeo Casual dell’Anno secondo Opinionated About Dining nel 2022…) che recentemente è sbarcato anche all’estero: nel 2022 è stato infatti aperto il primo spin-off di Trippa all’estero, a Hong Kong. Andrea Tortora – Nato a Cremona nel 1986 e figlio di pasticceri alla quarta generazione e con un forte curriculum internazionale alle spalle – da Parigi a Londra, da Singapore a Venezia – Andrea Tortora è stato per anni alla guida della pasticceria del ristorante St. Hubertus, conseguendo nel 2018 la terza stella Michelin come chef pasticcere”.

Le altre informazioni

“A soli trent’anni ottiene il riconoscimento di Maestro Ampi entrando a far parte dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani. Le guide de Il Gambero Rosso e Identità Golose lo hanno nominato Chef Pasticcere dell’anno 2017, mentre la Guida dell’Espresso lo ha insignito del titolo di Pasticceria dell’anno nel 2018. Nella sua carriera ha collaborato con grandi Chef come Maurilio Giacomelli, Giovanni Ciresa, Antonio Guida, Christian Le Squer, Michel Roux, Gualtiero Marchesi, Fabio Cucchelli e Norbert Niederkofler. A seguito degli importanti riconoscimenti ricevuti, nel 2017 Andrea Tortora dà vita al suo progetto AT Pâtissier, che continua a portare avanti con grande entusiasmo, con l’obiettivo di offrire grandi lievitati d’autore caratterizzati da fresca eleganza contemporanea”.