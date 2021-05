Juventus, i complimenti alle Women per la conquista dello scudetto

Il messaggio del club bianconero

redazionejuvenews

Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ha voluto fare i complimenti alle Women per la conquista del quarto scudetto consecutivo. Un successo arrivato in seguito al 2-0 rifilato al Napoli:

"Campionesse d’Italia.

Di nuovo.

Pensi alle Juventus Women e sorridi: è qualcosa che accade da quattro anni; è una favola calcistica, la loro. Una favola, ma incredibilmente reale. Sorridi perché sono vincenti. Sorridi perché loro sorridono. Sorridi perché fai tuo il loro approccio al calcio, alla professione, alla vita: quello di chi la vive con entusiasmo, con la voglia di migliorarsi continuamente, con la forza di rialzarsi nei momenti difficili, con lo sguardo di chi ha una fame che non passa.

Che non cala, nemmeno per un secondo.

Pensi alle Juventus Women e sorridi, perché anche quest’anno hanno vinto lo Scudetto. Ma guardate che questa non è una cosa normale. Guardate che queste ragazze non sono normali. E non sono nemmeno “brave”. Sono straordinarie. Favolose. F4BULOUS.

Faceva un caldo di fine estate, quel giorno, su un campo della provincia di Torino, quando per la prima volta una Juventus al femminile scendeva in campo in Coppa Italia e dava vita a una storia di quelle che solo a raccontarle vengono i brividi.

Sono passati solo quattro anni, sembrano quattro secoli. La forza delle Juventus Women si è prima disegnata, poi si è consolidata, e infine è diventata talmente radicata da essere una vera e propria identità: se parlassimo di economia e di business, potremmo definirle “un brand”. Vincente.

Ma oggi parliamo di una favola sportiva: raccontiamo l’ennesima impresa di queste ragazze, che si sono laureate per la quarta volta consecutiva Campionesse d’Italia. E per tracciare ancora una volta una linea nella loro storia, hanno deciso di alzare l’asticella e di farlo non solo senza perdere mai, ma addirittura vincendo sempre.

E dire che le avversarie continuano a crescere, il Campionato si fa sempre più bello e competitivo: come non fare i complimenti a un Milan che fino a ieri era distanziato dalle nostre fantastiche ragazze di sei punti, in altre parole aveva un percorso identico alla Juve, se non per gli scontri diretti.

Ma è li, proprio li, il segreto-non segreto delle bianconere: nei momenti decisivi si compattano, in quelli difficili si esaltano: dietro i loro sorrisi c’è un occhio della tigre, dietro la classe e il talento c’è un lavoro pazzesco. Loro e dello splendido staff, guidato da Rita Guarino che, in campo e fuori dal campo, da quattro anni, ha costruito prima una visione, poi un sogno e infine un presente di vittorie incredibili. Un modello.

La favola delle Juventus Womenparte dal passato, si radica nel presente e guarda al futuro, perché siamo la Juve, e lo sappiamo bene: la vittoria più bella è la prossima. E i confini della loro grandezza non sono che destinati ad allargarsi, anche, perché no, in senso geografico.

Ma oggi non è il momento dei progetti, a quelli penseremo da domani.

Oggi è il momento di celebrare, ancora, le favolose Campionesse d’Italia.

Siamo incredibilmente orgogliosi di voi, F4BULOUS Juventus Women".