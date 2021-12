Le probabili formazioni di Juventus-Genoa: largo al 4-2-3-1 per i bianconeri

Il match tra Juventus e Genoa si avvicina: andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre

redazionejuvenews

Dopo esserci lasciati alle spalle la 15a giornata di Serie A, la Juventus è subito pronta a tornare in campo. Il prossimo avversario della squadra di Massimiliano Allegri sarà il Genoa, allenata dall'ex Milan Shevchenko. I rossoblù stanno vivendo un momento di forma complicato, complice l'assenza di giocatori fondamentali come Criscito, Destro e Caicedo. I bianconeri, alla disperata ricerca di punti, potrebbero approfittare della situazione per portare a casa un'altra vittoria. Nonostante l'avversario sia sulla carta abbordabile, la Juventus non potrà però abbassare la guardia: servirà la massima concentrazione. Andiamo quindi alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

Dopo l'ottima prestazione contro la Salernitana, i bianconeri di Massimiliano Allegri scenderanno in campo nuovamente con il 4-2-3-1. In porta confermato Szczesny, difeso da Cuadrado, de Ligt, Bonucci e Alex Sandro. In panchina Chiellini e Luca Pellegrini scalpitano per un posto da titolare, ma per il momento sono in svantaggio su de Ligt e Alex Sandro. A centrocampo spazio a Locatelli e Rabiot, con Kulusevski, Dybala e Bernardeschi sulla trequarti a supporto di Morata unica punta. Kean e Kaio Jorge sono invece pronti a subentrare a partita in corso.

Il Genoa dovrà far fronte a diverse assenze. Oltre ai già citati Destro, Caicedo e Criscito, infatti, Shevchenko dovrà fare a meno anche di Sturaro e Rovella. Brutte notizie per l'allenatore rossoblù, che non potrà quindi contare sul giovane centrocampista italiano, fin qui sempre titolare. 3-5-2 per il Grifone, con Sirigu tra i pali. Linea di difesa a tre composta da Biraschi, Vasquez, e Masiello. Sulle fasce sono pronti Sabelli e Cambiaso, mentre a centrocampo spazio a Hernani, Badelj e Behrami. Tandem d'attacco composto da Pandev e Ekuban.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata. All. Allegri

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Hernani, Badelj, Behrami, Cambiaso; Pandev, Ekuban. All. Shevchenko