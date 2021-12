Rovella al centro di Juve-Genoa: tra plusvalenze e un futuro da definire

In Juve-Genoa Rovella sarà al centro dell'attenzione: il suo acquisto è uno di quelli sotto inchiesta, ma il classe 2001 sta sorprendendo

Nell'ultima settimana la Juve è stata travolta dal caso plusvalenze : la dirigenza bianconera è infatti stata accusata di aver truccato alcune vendite, così da gonfiare le plusvalenze ed evitare i paletti del fair play finanziario. Un'accusa grave, che potrebbe avere ripercussioni pesanti su tutta la società. Centinaia le operazioni sospette, tra cui quella di Rovella . Il giovane centrocampista italiano è stato infatti acquistato per l'incredibile di 22,5 milioni di euro, quando il suo valore era appena di 4 milioni . Era. Nel frattempo, infatti, il classe 2001, lasciato in prestito al Genoa, è esploso . Quei 22 milioni sono comunque una cifra forse esagerata, ma calcolare il reale valore di giocatori giovani e di prospettiva non è facile.

Rovella quest'anno sembra aver compiuto il definitivo salto di qualità, trovando fiducia e continuità. Per lui 15 partite da titolare su 15 con la maglia del Genoa, condite da 3 assist. Il classe 2001 è un centrocampista moderno, in grado di combinare alla perfezione qualità e quantità. Ottima tecnica, un piede curato e una grande visione di gioco, queste sono le armi principali del giovane mediano rossoblù, che non fa mancare anche il suo apporto in fase difensiva. L'unico "difetto" può essere il contributo in zona gol, aspetto su cui Rovella dovrà sicuramente lavorare (ancora 0 gol in Serie A).