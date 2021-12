Alle 14 Massimiliano Allegri in conferenza stampa

Il tecnico presenta la partita contro il Genoa, che i bianconeri devono vincere per continuare a sperare di rimontare le prime posizioni in classifica

Giornata di vigilia per la Juventus, che domani è attesa dalla partita contro il Genoa, ospite tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri parla in conferenza dalla sala stampa dello stadio, per presentare la partita in programma domani sera contro il Grifone.