Qui Genoa, Shevchenko: “Juve? Abbiamo una serie di partite difficili e molti infortunati”

L'allenatore del Genoa, Andriy Shevchenko, ha parlato in conferenza stampa dopo il match perso contro la sua ex squadra, il Milan. Il tecnico ha affrontato anche il tema Juventus, prossima avversaria dei rossoblu in Serie A: "La società sta lavorando su quello, sempre. Io sono concentrato sulle partite che arrivano, domenica c'è la Juve. Abbiamo una serie di partite difficili e molti infortunati che non riusciamo a recuperare. Serve stringere i denti, andare avanti e lottare fino alla fine. Abbracciare ex compagni di squadra? Bellissimo davvero. Con loro ho un rapporto bellissimo e auguro al Milan di fare molto bene. Hanno una serie di partite difficili e faccio il tifo per loro.