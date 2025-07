Juventus, Garofani passa a titolo definitivo alla Carrarese

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche della cessione di Garofani.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla cessione di Garofani. Ecco il comunicato: “Dopo quasi dieci anni – la maggior parte dei quali vissuti da giovanissimo nel nostro Settore Giovanile – termina l’avventura alla Juventus di Giovanni Garofani. È ufficiale la cessione a titolo definitivo del portiere classe 2002 alla Carrarese, in Serie B”.

La carriera

"Giovanni, attualmente inserito nella rosa della Next Gen, saluta il nostro Club avendo totalizzato più di cinquanta presenze tra Primavera e Seconda Squadra, l'ultima delle quali proprio in occasione della trentottesima giornata di regular season di Serie C sul campo dell'ACR Messina. Garofani lascia la Juventus dopo che ha avuto l'opportunità di vivere da vicino il Mondiale per Club negli Stati Uniti con la Prima Squadra e di allenarsi anche con la rosa guidata da Igor Tudor in questi primi giorni di raduno alla Continassa. Grazie di tutto, Giovanni, e un grande in bocca al lupo per il futuro!".