Juventus, il punto della situazione su Vlahović e Kolo Muani

La Juventus è alle prese con due situazioni problematiche: ecco lo stato dell'arte per quanto riguarda Vlahović e Kolo Muani.

Nella mattinata di oggi, il quotidiano sportivo torinese TuttoSport ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda due casi spinosi in casa Juventus, quello legato all’uscita di Dušan Vlahović e al ritorno a Torino di Randal Kolo Muani dal PSG.

Per quanto riguarda il primo, la soluzione dell’impasse appare quantomai lontana: il giornale scrive infatti come per l’uscita del centravanti serbo, che con il suo pesante ingaggio sta impantanando il mercato in entrata, potrebbe essere necessario ancora un mese di tempo, arrivando dunque alla fine della sessione estiva di mercato. Il motivo è molto semplice: le squadre interessate a Vlahović sanno perfettamente che, più aspettano, più sarà possibile per loro ingaggiare il calciatore a prezzo di saldo, e il Milan, quella che più di tutte si è mostrata disposta a discutere, al momento sembra avere altre priorità. Le discussioni tra Comolli e Ristic si sono risolte in un nulla di fatto, di conseguenza sul fronte del classe 2000 non si segnalano svolte.

Prosegue la trattativa per Kolo Muani

Capitolo Kolo Muani: il francese è l’obiettivo numero uno della Juventus già da tempo, e ora, con il definitivo passaggio di Osimhen al Galatasaray, i bianconeri punteranno con ancora maggiore convinzione a trovare l’intesa con il PSG. Nella giornata di ieri si era riferito di un ammorbidimento della Vecchia Signora verso un eventuale prestito con obbligo di riscatto, e TuttoSport riporta come già nella giornata di oggi siano previsti i nuovi contatti tra le parti.