Toni su Vlahovic: "E' passato da re a essere sul mercato..."

Luca Toni, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Passare da re del mercato a fuori progetto è una bella differenza, ma se guadagna molto non è colpa sua. Dusan i suoi gol li segnerà sempre, lo vedrei bene in tutte le squadre di Serie A. Ma una cosa è certa: David ha numeri importanti, ma se cedi Vlahovic poi ti serve un’altra punta da 20 gol”.

Su Kolo Muani

"È un attaccante europeo, conosce già la Juve, Tudor e la Serie A: giusto puntare sul suo ritorno. Se saltasse? Punterei su Hojlund, magari in prestito. Nella stagione all'Atalanta, prima del trasferimento al Manchester United, mi aveva trasmesso ottime sensazioni. Mi baserei su quelle e non sulle difficoltà che ha avuto in Inghilterra".