Juventus, al via un nuovo evento per il settore giovanile

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota su un nuovo evento per il settore giovanile , chiamato "Juventus Stadium". Ecco il comunicato: "Una bella notizia per i tecnici del Settore Giovanile bianconero. Riparte il 21 settembre “Juventus Studium”, una serie di incontri formativi dedicati specificamente al personale tecnico che lavora con le giovani e con i giovani giocatori bianconeri.

Sarà l’occasione, quindi, per una formazione davvero a 360 gradi per tutti i tecnici delle Giovanili, femminili e maschili, e si parte giovedì 21 con il primo appuntamento dedicato alla presentazione del progetto, con Federico Cherubini (Chief of Staff)".