Juve, bianconeri in prestito: Felix Correia in gol con il Gil Vicente

Sono tanti i giovani della Juve in prestito in giro per il mondo: Felix Correia in gol in Portogallo con il Gil Vicente

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha fatto il punto sui tanti giovani bianconeri in prestito. Ecco il comunicato: "Anche nella stagione che è appena iniziata, non sono pochi i ragazzi bianconeri che faranno esperienza in numerose squadre in Italia e all'estero. Riparte, allora, il nostro consueto sguardo, "Next Gen on the Road", e riparte innanzitutto con uno sguardo globale sui giocatori in prestito.

In Italia, in Serie A, Stefano Gori è in forza al Monza, mentre in B ci sono Nikola Sekulov (Cremonese), Mattia Compagnon alla FeralpiSalò, Tommaso Barbieri al Pisa, Emanuele Pecorino e Daouda Peeters (Sudtirol), Alessandro Sersanti al Lecco, Marco Olivieri al Venezia, in Emilia giocano Alessandro Riccio (Modena) e Tommaso Galante (Reggiana), e poi c'è Gianluca Frabotta in forza al Bari. Serie C: Andrea Bonetti (Taranto), Davide De Marino (Virtus Francavilla), Nicolò Cudrig (Perugia), Alessandro Minelli (Pro Patria), Mirco Lipari (Recanatese). Andiamo fuori dall'Italia: in Svizzera, nella Super League, Christopher Lungoyi gioca nell'Yverdon, Marco da Graca è in Spagna, al SD Amorebieta (Segunda Division) mentre Felix Correia, dopo l'esperienza al Maritimo, resta in Portogallo, al Gil Vicente che milita Primeira Liga.

Proprio Felix è uno dei marcatori nel 5-3 con il quale, nella nona giornata di campionato, il Gil Vicente ha superato l'Estoril Praia. Una rete arrivata poco dopo il gol su rigore con cui gli ospiti provavano a riaprire la partita: al 54', sul 3-1, la gran botta da fuori dell'attaccante lusitano".

(juventus.it)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.