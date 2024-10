Juventus, tutti gli esordi dalla Next Gen alla prima squadra

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche degli esordi in prima squadra.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Raccontato dell’imbattibilità difensiva da record, la gara di ieri sera – sabato 28 settembre 2024 – è stata speciale anche per un altro motivo. Schierando Jonas Rouhi dal primo minuto contro il Genoa, la Juventus è la squadra che ha fatto giocare più calciatori Under 21 (nati dal 2003 in avanti) titolari in questo torneo: quattro (Kenan Yildiz, Samuel Mbangula, Nicolò Savona e Jonas Rouhi, appunto). Se di Yildiz abbiamo iniziato a parlarne con continuità dal 7 novembre scorso, data in cui è entrato ufficialmente a fare parte della nostra Prima Squadra, l’inizio della stagione 2024/2025 ha permesso ai nostri tifosi bianconeri di conoscere meglio altri tre profili provenienti dal nostro Settore Giovanile e, successivamente, dalla Next Gen: stiamo parlando di Samuel Mbangula, Nicolò Savona e Jonas Rouhi. SAMUEL MBANGULA ESORDIO E GOL Il primo gol della Serie A 2024/25 della Juventus è stato speciale: contro il Como, il 19 agsto 2024, il match lo ha sbloccato proprio Samuel Mbangula, al suo esordio – per di più da titolare – in Prima Squadra. Esterno di sinistra, classe 2004, nazionalità belga, Mbangula è arrivato in bianconero nel 2020. Cinque presenze in Under 17, 57 con la Primavera in Campionato, 7 in UEFA Youth League e, nella stagione 2023/2024, 25 in Next Gen. Diciannove, prima di quello contro i lariani, i suoi gol bianconeri in questi anni”.

Su Savona

“NICOLÒ SAVONA ESORDIO DA TITOLARE E GOL Minuto 39 di Hellas Verona-Juventus, seconda giornata di Serie A: che bel modo di bagnare la prima da titolare per Nicolò Savona! Primo tempo sontuoso e gol del 2-0 per lui, che aveva esordito in Prima Squadra, da subentrato, contro il Como. E il 26 agosto l’esordio da titolare a Verona. Con gol. Un’altra enorme soddisfazione per Savona cresciuto nel Settore Giovanile bianconero, transitato per tutte le categorie e ora presente anche tra i più grandi. Nicolò che ha rinnovato recentemente il suo contratto con il Club bianconero. JONAS ROUHI ESORDIO DAL 1′ A GENOVA Sarà una serata da ricordare quella di sabato 28 settembre per Jonas Rouhi, in occasione di Genoa-Juventus. Il terzino sinistro bianconero ha esordito, infatti, dal primo minuto con la Prima Squadra al “Luigi Ferraris”, dopo essere sceso in campo la prima volta nel finale di match contro l’Hellas Verona. A inizio agosto, Jonas ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2028, con approdo ufficiale in Prima Squadra, e debutto, come detto, a partita in corso a Verona, alla seconda di campionato. Nato in Svezia nel 2004, Rouhi è arrivato alla Juventus nel 2020 – come Mbangula – e ha giocato in Under 16 e poi, soprattutto, in Primavera, e nella scorsa stagione si è reso protagonista dell’avventura della Next Gen nel Girone B di Serie C, andando in rete in due occasioni”.